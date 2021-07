“Oosterweel stilleggen is het domste wat je kan doen”: waarom N-VA als de dood is voor uitstel door PFOS

De boodschap die N-VA de wereld instuurt is duidelijk: handen af van Oosterweel. Dat zelfs de Vlaamse coalitiepartners opperen dat het door de PFOS-vervuiling misschien niet kwaad zou zijn om even te temporiseren, wordt op heel bitse reacties onthaald. “Oosterweel stilleggen is het domste wat je kan doen”, sneert Antwerps burgemeester en partijvoorzitter Bart De Wever.