Te duur en te weinig rendement: waarom de breuk tussen Anderlecht en Adrien Trebel definitief lijkt

Het is weer zover. Adrien Trebel (30) weegt te zwaar op het budget, levert prijs-kwaliteit niet genoeg rendement en dus zette Anderlecht hem uit de A-kern. De middenvelder mag zelfs niet mee op stage, want deze keer is de breuk definitief. Al lijkt de enige oplossing een uitleenbeurt, waarbij RSCA een deel van zijn loon blijft betalen.