Senne Lammens (18) in poleposition voor plek onder de lat bij Club Brugge in Supercup

De beslissing lijkt gevallen. Club Brugge kiest in principe voor Senne Lammens (18) om doelman Simon Mignolet te vervangen in de Supercup op 17 juli tegen Genk. Lammens, die woensdag negentien wordt, staat mogelijk ook in de competitieopener tegen Eupen in doel.

Het gaat hard voor Senne Lammens. Vorig seizoen kwam hij als vierde doelman bij de A-kern van Club Brugge en was hij in 1B actief voor Club NXT, maar dit seizoen maakt hij een grote kans om als eerste doelman aan het seizoen te beginnen. Als hij op 17 juli in de Supercup tegen Genk onder de lat staat, is dat enerzijds het gevolg van de blessure van Simon Mignolet, anderzijds is het ook zijn eigen verdienste. Lammens geldt samen met Maarten Vandevoordt als een van de grote aankomende keeperstalenten in ons land. Vorig seizoen lag hij in de balans met de één jaar oudere Nick Shinton. Beide jonge keepers wisselden elkaar af om derde doelman te zijn in de wedstrijdkern. De Amerikaan Ethan Horvath was tweede doelman.

Op 30 juni liep het contract van Horvath bij Club Brugge af en werd het niet verlengd. De Amerikaan kijkt uit naar een nieuwe club (en heeft die overigens nog niet gevonden). De bedoeling is dat Lammens en Shinton in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zouden uitmaken wie tweede doelman zou worden achter Mignolet. De blessure van Big Si zet die concurrentiestrijd nu verder op scherp. Beiden strijden om een plaats in de Supercup. Intern groeit de consensus dat Lammens de beste van de twee is. De Oost-Vlaming koppelt talent aan een goeie werkethiek. Samen met Shinton steekt hij veel op van het trainen met de ervaren Mignolet.

Mignolet geniet na het EK van vakantie en begint volgende week aan de revalidatie van zijn blessure aan het onderbeen. De Supercup komt sowieso te vroeg, de competitieopener tegen Eupen een week later zal kantje boord zijn. Voorlopig gaat Mignolet nog niet onder het mes. De hoop is om met een conservatieve behandeling opnieuw fit te geraken.

Blessure Mata niet ernstig

Met Lammens en Shinton elk een helft in doel verloor Club Brugge zaterdag een oefenmatch tegen KV Kortrijk. Mujakovic maakte de enige goal na een slappe partij. Onder anderen Lang, De Ketelaere, Mechele en Balanta stonden in de ploeg, net als Kossounou. Die laatste speelde zijn eerste minuten van de voorbereiding na wat extra vakantie.

De knieblessure van Clinton Mata is niet ernstig. De verdediger traint een week individueel. Hans Vanaken krijgt nog tien dagen vakantie na het EK met de Rode Duivels. Club speelt zijn volgende oefenduel woensdag tegen Zulte Waregem in het Belfius Basecamp (18 uur).

CLUB BRUGGE: Lammens (46’ Shinton), Balanta (46’ Rits), Kossounou (46’ Sandra), Mitrovic (60’ Ricca), Mechele (60’ Mondele), Van der Brempt (60’ Hautekiet), De Cuyper (46’ Vormer), Audoor (46’ Van den Keybus), De Ketelaere (46’ Servais), Lang (60’ Okereke), Badji (60’ Dost)

Doelpunt: 89’ Mujakic 0-1