Harry Kane, de niet zo sexy spits die Engeland Europees kampioen gaat maken? “Hij is los”

De grootste overwinning ooit op een EK voor de Engelsen. Dat was de 4-0-zege in de kwartfinale tegen Oekraïne in Rome. En daar zat Harry Kane (27) met twee doelpunten voor iets tussen. Al na drie minuten stond zijn naam op het scorebord en hij maakte ook nog een tweede. De goalgetter komt zo net op tijd op toerental. De titel van topschutter dit EK ligt voor het grijpen, voor die van meest sexy spits is hij al lang te laat.