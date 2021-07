Een magere troost: Rode Duivels blijven ondanks uitschakeling op EK nummer één van de wereld

De Rode Duivels blijven ook na het EK de nummer één van de wereld. Dat is enigszins verrassend, want de Belgen werden in de kwartfinales al uitgeschakeld en grote landentoernooien zijn normaal gezien dé plek bij uitstek voor grote verschuivingen op de ranking.

De Rode Duivels profiteren zo ten volle van de nieuwe berekening van de FIFA, die niet alleen de resultaten, maar ook de sterkte van de tegenstanders laat meetellen. Daardoor krijgen landen meer punten als ze sterke ploegen kloppen, terwijl een nederlaag tegen een hoog gerangschikte tegenstander minder punten kost.

Dat was in het voordeel van de Belgen, dat drie landen troffen die voor de start van het toernooi in de top tien van de wereld stonden. De zeges tegen Portugal en Denemarken leverden dan ook flink wat punten op, terwijl de nederlaag tegen Italië niet voor een zware puntenaftrek zorgde.

De zwakke prestatie van Frankrijk op dit EK hielp de Rode Duivels hun eerste plek te behouden. Foto: AFP

Daarnaast kon eerste achtervolger Frankrijk maar één match winnen, waardoor Les Bleus amper punten pakten voor de wereldranking. Toplanden die het wel goed doen op het EK, zoals Italië, Engeland en Spanje, hadden voor de start van het toernooi dan weer te veel achterstand om die in de resterende wedstrijden nog te kunnen goedmaken.

Brazilië komt gevaarlijk opzetten

Dit wil echter niet zeggen dat de Belgen achterover kunnen leunen. Brazilië, dat zich geplaatst heeft voor de halve finales van de Copa América, heeft virtueel de tweede plek van Frankrijk overgenomen en kan nog heel dicht komen. De Belgen nog van de eerste plaats stoten zou de Brazilianen normaal gezien echter net niet meer moeten lukken. Zelfs niet als ze de Copa América, die ze dit jaar zelf organiseren, nog winnen.

De FIFA-ranking draait niet alleen om prestige, ze wordt ook gebruikt om te bepalen wie reekshoofd is op het WK. De loting voor de komende wereldbeker in Qatar staat gepland in april 2022. De volgende rangschikking wordt pas officieel bekendgemaakt op 12 augustus. Drie weken later staan de Rode Duivels voor het eerst weer samen op het veld in een WK-kwalificatiematch tegen Estland.