Heerlijke beelden uit het Deense basiskamp: honderden fans wachten selectie op

Het sprookje van Denemarken begon met een gitzwarte pagina, maar is sindsdien eentje vol prachtige parabels. De Denen staan intussen in de halve finales van Euro 2020 en werden daarmee beloond door de fans met een dik feestje aan het trainingsoord.

In Helsingör, waar de Denen hun basiskamp hebben gevestigd, kwam de nationale ploeg zondag terug uit Bakoe, waar het eerder de kwartfinale tegen Tsjechië met 2-1 wist te winnen. Nicolai Boilesen linksback in de Deense selectie, was onder de indruk en filmde het tafereel met honderden fans.

De Denen spelen woensdagavond de halve finale van het EK op Wembley tegen Engeland.