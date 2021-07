En wat nu, Roberto? Onze Chef voetbal Ludo Vandewalle blikt na teleurstellende EK-eliminatie al vooruit naar missie-Qatar

De uitschakeling is nog niet verwerkt. Elke wedstrijd die op het EK nog gespeeld wordt, zal pijn doen. Aan het hart van de supporters, maar ook aan dat van de spelers en de bondscoach. Niettemin moet het vizier al richting het WK Qatar 2022 met de eindronde van de Nations League begin oktober als belangrijke testcase. Wat moet anders? Wat moet beter? Of is het te laat? Een analyse.