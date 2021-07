Vader van Jérémy Doku: “Het gaat snel voor hem”

Jérémy Doku was vrijdag tegen Italië een van de beste Rode Duivels op het veld. Hij dwong een penalty af die leidde tot de aansluitingstreffer en schudde tal van dribbels uit z’n sloffen. Vader David Doku was dan ook fier.

“Alles is heel goed verlopen voor Jérémy de afgelopen weken bij de Rode Duivels. Hij is tevreden en wij zijn dat ook.” Voor de vader van de Belgische dribbelkont kwam de prestatie van zijn zoon allesbehalve onverwacht. “We wisten dat als hij zijn kans zou krijgen, hij het goed zou doen. Hij had het zelf ook verwacht. Hij zou het op zijn eigen manier doen en dat heeft hij gedaan. Heb je de buitenlandse pers gelezen? Ze waren positief hé?”, lacht vader David vanuit Ghana. “Jérémy geniet in België intussen nog even van de rest van de familie en binnenkort start hij weer met trainen bij Rennes.” Al is er ook buitenlandse interesse voor de Rode Duivel, maar daar wil vader Doku niet op ingaan. “Het gaat snel voor hem, maar dat is normaal als je zo goed speelt. Dat is voetbal. Er is interesse, maar er is nog niks officieels. Jérémy praat voorlopig alleen maar over Rennes. Hij zit met zijn huidige club in zijn hoofd en zit daar ook goed.”