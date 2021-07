Vertrek Roberto Martinez niet aan de orde: “Hij sprak vol vuur over voortzetting WK-kwalificatie en Nations League”

Roberto Martinez zorgde na de uitschakeling tegen Italië ongewild zelf voor verwarring over zijn toekomst. De bondscoach wilde niet op de vraag over zijn plannen antwoorden ‘omdat hij in de emotie geen verkeerde dingen wilde zeggen’. Dat Martinez de persconferentie daags na de uitschakeling afgelastte, was omdat hij geen vragen wilde krijgen waar hij niet wilde/kon op antwoorden.

Het is evenwel duidelijk dat hij bij zijn voornemen blijft om zijn contract, dat tot na het WK 2022 loopt, uit te dienen. “Er is niets dat wijst op een vertrek”, klinkt het bij de bond. De voetbalbond wil heel graag met hem door en wil hem niet afrekenen op deze eliminatie. Er werd ook nooit officieel een doelstelling geformuleerd voor het EK.

“Ik heb Roberto intussen al twee keer aan de lijn gehad”, aldus zijn advocaat Jesse De Preter. “Hij is extreem zwaar ontgoocheld, dat wel. Maar hij sprak wel vol vuur over september voor de voortzetting van de WK-kwalificatie en over de eindronde van de Nations League in oktober. Hij zorgde misschien voor verwarring want iedereen belt me nu op. Maar hij blijft gewoon hoor.”



Als Martinez zijn contract verbreekt, moet hij een vergoeding van meer dan een miljoen euro betalen. Er zijn overigens geen topclubs meer vrij want hij wil op termijn wel terugkeren naar het clubvoetbal.

Zoals eerder aangegeven betekent zijn blijven nu niet dat Martinez de Rode Duivels op het WK 2022 zeker nog onder zijn hoede zal hebben. Hij heeft enkele droomclubs (Barcelona, Real Madrid,...) die altijd mogen komen aankloppen. Ook de top van de Premier League spreekt tot zijn verbeelding. Maar daar is voorlopig geen sprake van.

Geen probleem met Carrasco

Roberto Martinez bracht tegen Italië eerst Chadli in de plaats van Meunier om op links te spelen. Toen Chadli vier minuten later weer naar de kant moest, kwam Praet in zijn plaats. Dat deed wenkbrauwen fronsen want waar bleef Yannick Carrasco? Hij speelde de twee oefenmatchen en de eerste twee wedstrijden op het toernooi. Tegen Portugal mocht hij nog invallen en hij kan toch ook als linkerwingback, waar hij al veel speelde onder Martinez, uit de voeten? Er werd gewag gemaakt van een incident tussen Martinez en Carrasco.

Foto: BELGA

“Daar is niets van aan”, laat Noémie Happart, de vrouw van Carrasco, weten. “Wij hebben natuurlijk ook de vraag gesteld waarom Yannick niet mocht meedoen maar van een incident of ruzie tussen die twee is geen sprake.”

“Het was de bedoeling dat Carrasco zou invallen voor Doku, maar uiteindelijk hield Jérémy het negentig minuten vol”, vertelde Martinez na de wedstrijd. “Daarom vielen niet Yannick maar Dries Mertens en Nacer Chadli in. Het was een keuze voor profielen, eerder dan voor spelers.”