Na het EK, nu de transfers: voor minstens zes Rode Duivels wordt het nog een spannende zomer

Het EK is voorbij voor de Belgen. De Duivels trekken straks weer hun clubshirt aan. Onze toppers Eden Hazard (Real) en Romelu Lukaku (Inter) gaven al aan bij hun clubs te blijven. Jérémy Doku (Rennes) is gegeerd, maar mag alleen weg bij een monsterbod. Maar voor zes andere internationals is een transfer wel een optie. Een overzicht.