Deels ingestort flatgebouw bij Miami volledig afgebroken

Het flatgebouw in Surfside, Florida, dat deels was ingestort is zondagavond afgebroken. Zoekacties naar de 121 vermiste bewoners werden tijdelijk stilgelegd terwijl tropische storm Elsa naderde en de vrees groeide dat het gebouw verder zou instorten.

Met explosieven werd het gedeelte van het twaalf verdiepingen hoge gebouw dat nog overeind stond, zondagavond neergehaald. Er was al langer ongerustheid over de stabiliteit van de structuur, en daardoor voor de veiligheid van de reddingswerkers. Storm Elsa zou bovendien mogelijk dinsdag of woensdag Florida bereiken.

De burgemeester van Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, kondigde vooraf aan dat de zoekacties hervat zouden worden nadat het gebouw afgebroken was.

Zowat de helft van het gebouw stortte op 24 juni in. Intussen zijn 24 dodelijke slachtoffers bevestigd.

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AP