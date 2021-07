Audi A6 botst met BMW: geen gewonden, maar auto’s en bushokje vernield

Koekelare / Ichtegem - In de Ichtegemstraat in Koekelare zijn twee zware wagens zondagavond op elkaar gebotst. Een van de wagens, een Audi A6, werd weg geslingerd en vernielde er het bushokje compleet. Dat is al de derde keer in een paar jaar tijd. De brandweer ruimde de brokstukken op.

Het ongeval gebeurde in de Ichtegemstraat in Koekelare in de eerste bocht bij het verlaten van Ichtegem net na de Geuzenstraat. Twee zware wagens kwamen met elkaar in botsing. Het ging om een BMW X5 en een Audi A6 Quattro, een firmawagen met Luxemburgse nummerplaat. Volgens de vaststellingen van de politie kwamen de twee wagens op de weg zijdelings frontaal met elkaar in botsing.

Hoe dat kon gebeuren is nog niet geheel duidelijk. De klap was in ieder geval erg zwaar. De BMW X5 eindigde in de lage haag die de rijweg van het fietspad scheidt en vernielde verschillende meters van die haag. De Audi werd weg geslingerd en kwam zijdelings tot stilstand in het bushokje aan de rechterkant van de weg. Dat bushokje sneuvelde volledig.

Het is al minstens de derde keer in een aantal jaar tijd dat het bushokje vernield raakt door een ongeval. Ondanks de zware klap vielen er geen gewonden, daar zitten de zware modellen van de betrokken wagens ongetwijfeld voor iets tussen. De 20-jarige bestuurder van de BMW uit Koekelare en de 49-jarige bestuurder van de Audi, eveneens uit Koekelare, bleven ongedeerd.

De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken ter plaatse op te ruimen en het vele glas rond het bushokje op te vegen. Door de interventie was er een tijdlang slechts verkeer mogelijk over een rijvak maar dat leverde geen verkeersproblemen op.