Nederlander Björn Kuipers fluit EK-finale, Makkelie en Brych leiden halve finales

Foto: Pool via REUTERS

Scheidsrechter Björn Kuipers (48) is aangewezen als scheidsrechter voor de EK-finale van zondag, weet het Algemeen Dagblad. Voor het Nederlands elftal liep het EK met een sisser af, voor de 48-jarige Kuipers wordt de finale op Wembley een hoogtepunt.

Voor Kuipers wordt het zondag zijn vierde wedstrijd op dit EK, nadat hij Denemarken-België (1-2), Slowakije-Spanje (0-5) en Tsjechië-Denemarken (1-2) leidde. De Nederlander maakte tijdens die wedstrijden een goede indruk en daar worden scheidsrechters door de UEFA voor beloond.

De finale wordt waarschijnlijk de laatste wedstrijd van Kuipers op een groot toernooi. Op zijn 48ste heeft hij al heel wat watertjes doorzwommen: hij floot al de finale van de Europa League (2013, 2018) en de Champions League (2014). Daarnaast is de Nederlander bezig aan zijn vijfde grote toernooi, maar een finale van een EK of WK floot hij nog niet. Na zijn carrière zal Kuipers zich niet snel vervelen. Hij is eigenaar van een kapsalon en twee Jumbo supermarkten.

Makkelie en Brych leiden halve finales

Nog drie wedstrijden op dit EK en twee daarvan worden geleid door Nederlanders. Daar kan België alleen maar van dromen. Scheidsrechter Danny Makkelie zal woensdag de halve finale tussen Denemarken en Engeland leiden, nadat hij eerder op dit EK Turkije-Italië (0-3), Finland-Rusland (0-1) en Engeland-Duitsland (2-0) in goede banen leidde. Geloof het of niet: Duitser Felix Brych is aangeduid om de halve finale tussen Italië en Spanje te leiden.