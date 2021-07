Verslaggevers zonder Grenzen: “Viktor Orbán is persvrijheidroofdier”

Voor het eerst is met Viktor Orban een Europese regeringsleider opgenomen in de lijst van “persvrijheidroofdieren” die de ngo Verslaggevers zonder Grenzen (RSF) elk jaar opstelt. “Sinds Orban en zijn Fidesz-partij in 2010 weer aan de macht kwamen in Hongarije hebben zij het medialandschap stap voor stap onder hun controle gebracht”, aldus de journalistenorganisatie.

“De publieke radio werd gecentraliseerd in de MTVA, de overkoepelende organisatie van de Hongaarse publieke omroepen waartoe ook het persbureau MTI behoort”, verklaart RSF verder zijn keuze voor Orban. “De regionale pers is sinds de zomer van 2017 volledig in handen van Orbangezinde ondernemers. In de herfst van 2018 werden bijna 500 regeringstrouwe mediabedrijven in één holding samengeplaatst, om hun berichtgeving centraal te coördineren.”

Op de lijst van vijanden van de persvrijheid staan nog 36 andere staats- en regeringsleiders die net als Orban een drastische onderdrukking van de persvrijheid belichamen.

Bolsonaro

In vergelijking met de vorige lijst, die dateert van 2016, staan er 17 nieuwe namen op de lijst. Behalve Orban zijn dat onder meer de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Voor het eerst telt de lijst ook twee vrouwen: Carrie Lam, regeringsleider in Hongkong, en Sheikh Hasina, sinds 2009 premier van Bangladesh.

De lijst werd voor het eerst gepubliceerd in 2001, en zeven namen werden elke keer weer vermeld. Het gaat dan onder meer over de Syrische president Bashar al-Assad, de Russische president Vladimir Poetin en de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.

“In alle regio’s van de wereld zijn er nieuwe namen bijgekomen”, zegt Christian Mihr van RSF. “Hun methodes zijn verschillend, maar hebben allemaal hetzelfde doel: kritische berichtgeving tegen elke prijs verhinderen. Het is ook beangstigend dat de verantwoordelijken ondanks hun brutale ingrepen toch vaak ongestraft blijven.”