Genk-spits Cyriel Dessers scoort prachtige omhaal in eerste oefenwedstrijd

De spelers van Racing Genk hebben hun supporters op een doelpuntenfestival getrakteerd tijdens de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen Eendracht Termien. Genk versloeg de buren uit de derde afdeling van het amateurvoetbal met 1-8, Cyriel Dessers zorgde met een prachtige omhaal voor de kers op de taart.

Op zijn sociale media deelde Cyriel Dessers een foto van het moment waarop hij de bal raakte. “Goal or no goal?”, grapte hij, waarna hij een filmpje van de prachtige retro deelde. Dessers viel in bij de rust en mocht voor de gelegenheid ook de aanvoerdersband dragen. Zo te zien gaf die band hem vleugels.

Genk speelde in de eerste helft met veel jongeren, tweemaal Diawara en Németh zorgden voor de 1-3-ruststand. Na de rust mochten nieuwkomers Simen Jukleröd, Kelvin John en Carel Eiting debuteren en ging het iets vlotter. Dessers maakte er twee, debutant Kelvin John, Adnane Abid en Joseph Paintsil legden de eindstand vast.