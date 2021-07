Minstens acht medewerkers Nigeriaans ziekenhuis ontvoerd

Archiefbeeld Nigeriaanse politie in Kaduna. Foto: AFP

In het noordwesten van Nigeria zijn zondag minstens acht personeelsleden van een ziekenhuis ontvoerd. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt.

Gewapende mannen vielen rond 17 uur in groten getale een gezondheidscentrum tegen tuberculose en lepra binnen in Saye, in de deelstaat Kaduna. Er volgde een zwaar vuurgevecht met de politie, aldus een politiewoordvoerder.

Andere bronnen ter plaatse zeggen dat de aanvallers erin slaagden de politie te verdrijven en dat niet acht maar vijftien mensen werden ontvoerd.

Bendes terroriseren de bevolking in het noordwesten en centrum van Nigeria al langer. Ze vallen dorpen aan, stelen vee en ontvoeren mensen om losgeld te krijgen. Ze opereren vanuit kampen in het woud.