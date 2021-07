Agenten overmeesteren met rake karatetrap man die “met vuurwapen in rugzak” mensen bedreigt op zeedijk

Nieuwpoort - Op de Zeedijk in Nieuwpoort heeft een 33-jarige man zondagmiddag heel wat opschudding veroorzaakt. Hij viel omstanders lastig en veinsde een vuurwapen in zijn rugzak te hebben. De politie hield hem onder schot en kon hem uiteindelijk overmeesteren.

Rond 16.15 uur veroorzaakte een 33-jarige man uit Nieuwpoort een erg gespannen situatie op de Zeedijk. Op dat moment was het er vrij druk en liepen er tal van wandelaars en kinderen rond. “De man klampte verschillende omstaanders aan en zei hen dat hij een vuurwapen in zijn rugzak had”, zegt politiewoordvoerster Ine Deburchgraeve van zone Westkust. “Hij zei hen dat hij het ook wilde gebruiken, ook als de politie zou komen. Onze diensten werd gebeld en reden met enkele ploegen ter plaatse. Omstaanders werd gevraagd om afstand te houden en zeker om kinderen weg te houden. De man wilde niet luisteren naar de politie. Hij weigerde om zijn rugzak te laten vallen en zijn handen te tonen. Bovendien hield hij een hand de hele tijd in zijn rugzak verborgen. Uiteindelijk kon een collega een trap uitdelen, waarna de man om 16.30 uur overmeesterd werd.”

De 33-jarige man is geen onbekende voor politie en het gerecht en veroorzaakte eerder al problemen. Hij werd zondagmiddag gearresteerd en opgesloten in de cel. De man wordt verdacht van het verspreiden van een vals bericht voor de aanslag op personen. In zijn rugzak werd geen vuurwapen gevonden. De maximumstraf voor die feiten is twee jaar cel. Of de man aangehouden wordt zal maandagmiddag beslist worden door de onderzoeksrechter.

Beelden van het incident verschenen op de Nederlandse website Dumpert.