Man neergeschoten in Schaarbeek, schutter voor onderzoeksrechter

Brussel / Schaarbeek - In de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek is zondagnamiddag een man neergeschoten. De vermoedelijke schutter kon even later opgepakt worden en zal voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Dat meldt het Brusselse parket.

“De politie werd zondag omstreeks 14 uur opgeroepen voor een schietpartij in de Wijnheuvelenstraat”, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. “Ter plaatse troffen de agenten een man aan die een schotwond in het been vertoonde. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.”

De vermoedelijke schutter had de vlucht genomen in een wagen, maar kon even later opgepakt worden. Het parket laat hem voorleiden bij de onderzoeksrechter en vraagt dat hij onder aanhoudingsbevel zou geplaatst worden voor moordpoging en verboden wapenbezit.

“We hebben verschillende getuigen laten verhoren, en het labo en een ballistisch deskundige ter plaatse gestuurd voor een grondig sporenonderzoek, om de juiste omstandigheden van de schietpartij te achterhalen”, aldus nog het parket.