AA Gent moet Niklas Dorsch missen tijdens seizoensbegin: Duitser opgeroepen voor olympische voetbalploeg

AA Gent-middenvelder Niklas Dorsch (23) is geselecteerd voor de Duitse voetbalploeg die zal aantreden op de komende Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft het Duits Olympisch Comité (DOSB) maandag bekendgemaakt.

Coach Stefan Kuntz selecteerde zeven spelers die zich begin juni tot Europees kampioen bij de beloften kroonden, onder wie Dorsch. Lukas Nmecha, die het voorbije seizoen door Anderlecht gehuurd werd van Manchester City, is er niet bij. De 19-koppige selectie wordt aangevoerd door Max Kruse (Union Berlijn), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) en Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg). Dit zijn de drie spelers die voor 1997 geboren zijn die Kuntz aan zijn U23-selectie mocht toevoegen.

Op 22 juli begint Duitsland aan zijn olympisch toernooi tegen Brazilië, een heruitgave van de olympische finale van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Toen haalde de Seleçao het na strafschoppen. Op 25 juli staat de tweede poulematch tegen Saudi-Arabië op het programma, drie dagen later gevolgd door een duel met Ivoorkust.

Indien Dorsch bij AA Gent blijft - na het EK voor beloften is er veel interesse van andere clubs - missen de Buffalo’s de middenvelder in het seizoensbegin. Op 22 juli speelt AA Gent de heenmatch in de tweede kwalificatieronde van de gloednieuwe Conference League tegen het Noorse Vålerenga. Drie dagen later is de eerste competitiematch, uit tegen STVV, voorzien.