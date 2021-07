Kate Middleton in quarantaine nadat ze in contact kwam met iemand die positief testte op Covid

De hertogin van Cambridge zit in quarantaine. En dit nadat ze in contact kwam met iemand die positief testte. Symptomen van het coronavirus heeft ze niet.

“Hare Koninklijke Hoogheid ervaart geen enkel symptoom, maar volgt wel alle regels die de overheid heeft opgelegd. Ze is thuis in zelfisolatie te gaan.” Dat meldt een woordvoerder van Kensington Palace.

Kate Middleton was vrijdag te gast op Wimbledon, waar ze een bezoek bracht aan het museum, de keuken van Centre Court en de dubbel wedstrijd bekeek van Jamie Murray. Of ze daar tussen al dat volk in contact is gekomen met corona, wordt niet medegedeeld.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

De vrouw van prins William is een grote tennisfan. Van de All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), de organisator van het beroemde Britse tennistoernooi, is ze sinds enkele jaren ook de beschermvrouwe.

Heel wat activiteiten op haar programma worden nu geschrapt. De hertogin zou in de kathedraal van St. Paul’s de 73ste verjaardag vieren van de NHS, de Britse gezondheidszorg. Middleton zou ook op de thee ontvangen worden in Buckingham Palace. Maar ook dat feestje gaat niet door. Ze blijft nu tien dagen verplicht thuis.

Eerder raakte William al besmet met Covid. Ook hij bleef thuis, maar haspelde afspraken af online en via de telefoon.