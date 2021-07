Albert Sambi Lokonga (21) is niet vertrokken met Anderlecht op stage maandagochtend. De middenvelder wordt voor zijn medische keuring bij Arsenal in Londen verwacht. Zijn miljoenentransfer is op enkele details na rond. Deze week wordt zijn voorstelling bij The Gunners verwacht. Anderlecht verblijft tot zaterdag in Alkmaar en is al op zoek naar een vervanger voor Sambi.