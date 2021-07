Vanaf kwartfinales geen heen- en terugmatchen in Aziatische Champions League

In de Aziatische Champions League worden de confrontaties vanaf de kwartfinales beslecht in één wedstrijd. Vanwege de coronapandemie wordt voor die fase van het toernooi dus afscheid genomen van het format met heen- en terugmatchen. Dat hebben de organisatoren maandag bekendgemaakt.

De kwartfinales en de halve finales van elke zone (Oosten en Westen) vinden in oktober plaats op twee verschillende locaties, één voor elke zone, zo verduidelijkte de Aziatische Voetbalconfederatie (AFC). De finale is op 23 november voorzien in het Westen.

Die beslissingen zijn ingegeven door “de onzekerheden rond de coronapandemie en door de reisbeperkingen die momenteel in heel het continent gelden”, zo meldt de AFC.

De groepsfase in het Westen (groepen A tot E) eindigde in april, die in het Oosten (groepen F tot J) wordt in juli afgesloten. De achtste finales staan gepland vanaf september.