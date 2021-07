Zowat 89.000 Vlamingen en 11.000 Walen kiezen voor vervroegde tweede prik van AstraZeneca

Al 89.000 Vlamingen en 11.000 Walen die een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin kregen, hebben hun afspraak voor de tweede prik vervroegd. Dat meldt Gudrun Briat van de taskforce vaccinatie.

In heel België hebben ongeveer 800.000 mensen hun eerste injectie met het AstraZeneca-vaccin gekregen toen er nog twaalf weken voorzien waren tussen de twee injecties. Het gaat vooral om 65-plussers en risicopatiënten, die voorrang hadden gekregen in de campagne.

Intussen is de termijn tussen de twee inentingen ingekort naar acht weken, en ondertussen hebben 89.000 Vlamingen en 11.000 Walen al hun afspraak vervroegd.

Daarnaast zullen deze en volgende week een kleine 180.000 mensen hun tweede prik met AstraZeneca krijgen. Het gaat dan in de meeste gevallen niet om mensen die hun afspraak vervroegd hebben.

De taskforce vaccinatie hoopt dat mensen die normaal gezien hun tweede dosis in augustus krijgen hun afspraak nog zullen vervroegen. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat mensen die hun agenda al gepland hebben in functie van hun vaccinatie in augustus, erkent Briat.

Vlaanderen wil tegen eind juli 80 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd hebben.