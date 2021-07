Ex-voetballer Nicolas Anelka geeft Mbappé gouden raad: “Om de Ballon D’Or te winnen moet hij vertrekken bij PSG”

Kylian Mbappé (22) heeft de hoge verwachtingen op het EK niet kunnen inlossen. De PSG-aanvaller miste in vier wedstrijden geen minuut bij de Fransen, maar kwam niet tot scoren. Volgens Nicolas Anelka, ex-spits van Les Bleus, moet Mbappé voor een nieuwe uitdaging kiezen. “Om echt de beste te worden moet hij naar een grotere competitie”, zei Anelka in The Atletic.

In 2017 al werd Kylian Mbappé uitgeroepen tot Golden Boy, de prijs voor het grootste Europese voetbaltalent onder 21 jaar. Sindsdien pakte hij met zijn club Paris Saint-Germain drie landstitels, drie bekers en werd hij in 2018 wereldkampioen met Frankrijk. De enige individuele prijs die hij nog pakte was die van Speler van het seizoen van de Ligue 1 in 2018-2019. “Om te kunnen concurreren met de beste spelers ter wereld voor de Ballon D’Or, moet hij naar een van de beste competities ter wereld”, zei Anelka.

De ex-spits van onder meer PSG, Real Madrid en Chelsea was duidelijk in zijn column in The Atletic. ”De Franse competitie is niet makkelijk, maar de Engelse competitie is de zwaarste. Ook Spanje en Italië zijn betere competities. Door bij PSG te blijven kan je niet bij de beste ter wereld horen. Doe wat je doet bij PSG, maar dan bij een club als Manchester United, City, Liverpool, Chelsea of Arsenal. Of ga naar Spanje bij Real Madrid of Barcelona. Of naar een Italiaanse topclub.”

Kylian Mbappé was afgelopen seizoen uitstekend op dreef bij PSG en heeft er nog een contract tot juni 2022. Hij scoorde 42 doelpunten en gaf 11 assists in alle competities samen. De pijlsnelle aanvaller wordt al een tijdje gelinkt aan Real Madrid, maar voorlopig is er geen doorbraak.