Vrachtwagenbestuurder komt om bij cabinebrand in Wanze

De 51-jarige bestuurder van een tankwagen is maandag om het leven gekomen nadat de cabine van zijn gekanteld voertuig vuur vatte in Wanze, in de provincie Luik. Dat is van de brandweer van de zone Hesbaye-Meuse-Condroz vernomen.

Omstreeks 7 uur verloor de bestuurder de controle over het stuur op de pont Père Pire in Wanze, aldus de lokale politie. De tankwagen met zuiveringszout kwam op de zijkant van de cabine terecht. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de stuurhut al in brand. De bestuurder kon niet bevrijd worden.

Omstreeks 11.20 uur was het verkeer in beide richtingen deels hersteld. De vrachtwagen van transportbedrijf SCTR moet nog leeg gepompt en getakeld worden door een gespecialiseerd takelbedijf.