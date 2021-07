OPEC-landen doen maandag nieuwe poging om uit impasse te geraken

De 23 leden van OPEC+, het oliekartel OPEC en een reeks bondgenoten, zoeken maandag een uitweg uit de impasse om een akkoord te proberen vinden over een mogelijke productieverhoging vanaf augustus. Vrijdag waren de leden nog in onenigheid uit elkaar gegaan. De ministeriële top gaat maandag van start om 15 uur Belgische tijd.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) blokkeerden vrijdag een OPEC+-deal om de productie ook te blijven beperken na april 2022, de datum die aan het begin van de coronapandemie werd overeengekomen, tenzij het land een hogere basis voor zijn eigen productiebeperkingen krijgt. De oliestaat staat namelijk te popelen om meer olie op te pompen nadat het land miljarden heeft uitgegeven aan verhoging van de productiecapaciteit. Daarmee dwingt Abu Dhabi zijn bondgenoten in een moeilijke positie. Of er wordt aan de eisen van het land voldaan, of het bondgenootschap wordt ontrafeld. Het uitblijven van een akkoord zou de toch al krappe markt verder onder druk zetten.

Het plan dat momenteel op tafel ligt bepaalt onder andere dat de productie tussen augustus en december elke maand met 400.000 vaten per dag wordt verhoogd, zodat tegen eind dit jaar in totaal 2 miljoen vaten per dag op de markt komen. Over dit luik lijkt er een consensus te zijn, maar de discussie loopt spaak op een eventuele verlenging van de productiebeperkingen tot december 2022

Vraag naar olie gezakt

Als gevolg van de coronapandemie zakte de vraag naar olie vorig jaar, waarna de OPEC+ in april 2020 besliste om de dagelijkse productie met ongeveer 9,7 miljoen vaten per dag te verminderen. Nu wordt de kraan zoals toen afgesproken geleidelijk aan weer verder opengedraaid. De huidige productieovereenkomst van de OPEC+ loopt af in april 2022. Saoedi-Arabië en Rusland willen, met de steun van alle andere OPEC+-landen, de overeenkomst verlengen tot eind volgend jaar, maar de VAE verwerpen het idee van een verlenging van de bredere overeenkomst tenzij hun zogeheten baseline, de maximale olieproductie per dag, wordt verhoogd.

“Het is de hele groep tegen één enkel land”, reageerde de Saoedische minister Abdelaziz bin Salman op Bloomberg TV, terwijl hij in een ander interview op het Al-Arabiya-kanaal met het oog op de vergadering van maandag opriep tot “een beetje rationaliteit en zin voor compromis”.

Een analist van RBC waarschuwde intussen dat “het vooruitzicht van een gebrek aan overeenstemming, of zelfs een vertrek van de Emiraten uit de OPEC, aanzienlijk is toegenomen” omdat het voor de alliantie erg moeilijk lijkt om toe te geven aan de vraag van de VAE zonder de doos van Pandora te openen. Analist Bjarne Schieldrop van Seb schetste maandag twee mogelijke scenario’s waarbij hij rekening houdt met ofwel een forse prijsstijging indien de groep bij gebrek aan een akkoord besluit om de huidige beperkingen te verlengen, ofwel net een daling indien iedereen er zonder quota vrij voor kan kiezen om de eigen productie te verhogen.

De olieprijzen bereiken intussen momenteel de hoogste standen sinds oktober 2018. De prijzen van een vat van de Noordzeesoort Brent en van de Amerikaanse soort WTI schommelen vandaag de dag rond de 75 dollar.