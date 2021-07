Opgelet! Oplichters mikken nu ook op schoolbonus via sms of WhatsApp

Het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) waarschuwt voor een phishingbericht via sms of WhatsApp over de uitbetaling van de schoolbonus. Fraudeurs proberen via een vals bericht bankgegevens en andere persoonlijke gegevens te achterhalen.

Eerder circuleerden al gelijkaardige phishingberichten over andere toeslagen bij het Groeipakket. Het agentschap wijst erop dat de uitbetalers van het Groeipakket nooit via sms of WhatsApp financiële of andere vertrouwelijke gegevens vragen.

Volgens het VUTG spelen de oplichters in op actuele situaties want de schoolbonus wordt normaal automatisch in augustus uitbetaald, samen met het Groeipakket. Net als bij de eerdere phishingberichten worden ontvangers ook hier gevraagd door te klikken op een link om de schoolbonus te krijgen.

“Een uitbetaler van het Groeipakket vraagt je nooit om pincodes, codes op een kaartlezer of kaartgegevens, ook niet via de telefoon. Er wordt ook nooit gevraagd om gegevens te controleren via linken in sms of whatsapp-berichten”, legt Leen Du Bois, woordvoerder van het VUTG, uit.

Wie een verdacht bericht ontvangt, krijgt de raad het bericht niet te openen en het meteen te verwijderen. Het verdachte bericht kan ook gemeld worden via verdacht@safeonweb.be en het meldpunt voor (internet)fraude.

