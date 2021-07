CD&V betreurt gepolariseerd debat over openluchtzwembad

Brussel / Anderlecht - Verschillende leden van het partijbestuur van CD&V hebben afkeurend gereageerd op de tweet die Kamerlid Hendrik Bogaert dit weekend verstuurde over het Brusselse openluchtzwembad. Die staat haaks op de respectvolle manier waarop CD&V wil communiceren, luidt het achteraf in partijkringen. De partij betreurt dat een “mooi initiatief uit het middenveld” in een gepolariseerd debat is uitgemond.

Donderdag opende in Anderlecht “Flow” - het eerste Brusselse publieke openluchtzwembad in veertig jaar - de deuren. Daags nadien volgde een verontwaardigde reactie van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Hij vindt het niet kunnen dat boerkini’s toegelaten zijn en dat er gereserveerde uren uitsluitend voor vrouwen zijn. Voor alle duidelijkheid: het gaat om één uur: op zaterdag van 11 tot 12 uur.

“Vinger en arm”

Ook Bogaert (CD&V) mengde zich in het debat. “Niet te geloven dat er aparte islam-uren komen in de openbare zwembaden. Je moet daar niet aan toegeven. Geef je een vinger, ze nemen een arm. Voor het geval dat iemand aparte islam-stroken wil aan de kust: we gaan daar rustig doorlopen, het strand is van iedereen”, klonk het in een forse tweet.

De tweet kwam maandag aan bod tijdens het partijbestuur van de Vlaamse christendemocraten. Hij werd door verschillende personen afgekeurd, omdat hij niet strookte met de respectvolle manier waarop CD&V wil communiceren.

“We zijn niet voor aparte zwemuren op basis van geloof maar dat is dan ook niet de opzet van dat aparte uur”, luidt het in partijkringen. “Het is zeer jammer dat zo’n mooi initiatief uit het middenveld - eindelijk een openluchtzwembad voor de Brusselse jeugd - omgedraaid wordt in een gepolariseerd debat.”