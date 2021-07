Studenten ‘bezetten’ 3.700 wooneenheden in Gent: 10.000 extra studentenkoten gezocht

Gent - Het Gentse stadsbestuur wil op termijn zowat 10.000 bijkomende studentenkoten om de groeiende jongerenpopulatie te huisvesten. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat 59 procent van de Gentse studenten op kot zit, goed voor 41.000 inwoners. Maar bijna een kwart van die studenten kiest niet voor een regulier kot maar woont in een appartement of gezinswoning.

De voorbije twintig jaar is de druk op de Gentse woonmarkt sterk toegenomen, onder meer door de stijgende studentenpopulatie. Er zijn in die periode 3.800 erkende studentenkoten ingericht maar het aantal studenten aan Gentse hogescholen en de universiteit steeg met 34.000.

Hoeveel er daarvan op kot zitten, is lang een onbekende factor geweest omdat er geen register bestaat. Een bevraging van 6.715 studenten geeft nu wel een duidelijk beeld: 59 procent van de studenten zit op kot in Gent, goed voor zowat 41.000 studenten, 36 procent pendelt en de overige groep woont in Gent bij de ouders.

Bijna een kwart van de kotstudenten verblijft in een appartement of gezinswoning. Het zou ongeveer 3.700 wooneenheden betreffen. Het stadsbestuur wil op lange termijn inzetten op gereglementeerde studentenhuisvesting. “Een belangrijke vaststelling is dat we reguliere studentenhuisvesting dienen bij te creëren voor pakweg 10.000 studenten”, zegt schepen van Wonen Tine Heyse (Groen).

Het onderzoek is gevoerd door studiebureau Mpiris in samenwerking met Leidsman.