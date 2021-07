Dode en 60 gewonden bij ontploffing in Thaise chemiefabriek

Bij een zware ontploffing, in de nacht van zondag op maandag, in een chemiefabriek in Thailand is een brandweerman omgekomen. Goed zestig mensen, onder wie veel brandweerlui, raakten zwaargewond.

In de omgeving rond de fabriek raakten 73 huizen en 15 auto’s zwaar beschadigd. Volgens de Bangkok Post kon de ontploffing tot 9 kilometer ver gevoeld worden.

Het is nog onduidelijk wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Na de ontploffing brak een zware brand uit, die de brandweer maandagochtend onder controle kreeg. Maar nog de hele dag moet er nageblust worden, onder meer om nieuwe explosies te vermijden.

De dikke zwarte rook van de brand was tot in Bangkok te zien. Er werd gewaarschuwd voor mogelijk giftige gassen en mensen in een straal van vijf kilometer rond de fabriek moesten in veiligheid gebracht worden.