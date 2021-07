Paus maakt het goed na operatie en blijft nog een week in het ziekenhuis

Paus Franciscus, die zondag geopereerd is aan de dikke darm, maakt het goed en zal ongeveer een week in het ziekenhuis blijven. Dat heeft het Vaticaan maandag aangekondigd.

“De algemene gezondheidstoestand (van de paus, red.) is goed. Hij is alert en ademt zelfstandig”, aldus het Vaticaan in een persbericht. “Hij zal ongeveer een week gehospitaliseerd zijn indien er geen complicaties optreden.”

Het Vaticaan, dat in de nacht van zondag op maandag al liet weten dat de operatie goed verlopen is, laat nog weten dat de operatie ongeveer drie uur geduurd heeft.

Paus Franciscus (84) werd zondag opgenomen in het Gamelliziekenhuis in Rome voor een geplande chirurgische ingreep voor een ontsteking aan de dikke darm, onder volledige verdoving.

Franciscus heeft mogelijk vorige week allusie gemaakt aan de operatie, in de aanloop naar het Hoogfeest van Petrus en Paulus. Hij vroeg “te bidden voor de paus, op een speciale manier. De paus heeft jullie gebeden nodig.”

Volgens de katholieke website Cruxnow.com ligt Franciscus in dezelfde ziekenhuiskamer als die waar paus Johannes Paulus II ook gelegen heeft. De vroegere paus werd twee keer opgenomen in het Gamelliziekenhuis: in 1981 na een moordpoging en in 1992 voor een tumor aan de darm.

De Italiaanse premier Mario Draghi stuurde maandag zijn “affectieve wensen voor een goed herstel” naar de paus, en de grootimam van Al-Azhar wenste Franciscus ook “een spoedig herstel”.