Ongeveer 750 reservaties voor Kust-Express afgelopen weekend

Oostende / Knokke-Heist / De Panne -

Afgelopen weekend waren er in totaal ongeveer 750 reservaties voor de Kust-Express. Het slechte weer is daarvoor een stuk verantwoordelijk, want ook op de klassieke treinen naar de kust was het rustig, meldt vervoersmaatschappij NMBS maandag. Operationeel is alles goed verlopen, klinkt het.