Italië kleurt volledig groen op nieuwe reiskaart (maar Spanje weer een beetje roder)

De wekelijks bijgewerkte kaart van de FOD Buitenlandse Zaken met reisbestemmingen in Europa ziet er weer wat groener uit. Zo is Italië nu een volledig groene zone, en zijn in Griekenland enkel de regio rond Athene en de Zuid-Egeïsche eilanden oranje. Enkel Spanje (zuiden en oosten) en Cyprus kleuren nog rood.

De reisadviezen zijn gebaseerd op advies van het European Centre for Disease Prevention and Control, en gelden vanaf vandaag. Enkel voor rode zones gaan de nieuwe reisadviezen pas in vanaf woensdag: dat geldt ditmaal voor de Spaanse regio’s Aragon, Catalonië en Valencia, en voor Cyprus.

LEES OOK. Welke kleur heeft jouw reisbestemming op de coronakaart en welke maatregelen zijn er van kracht? Een overzicht voor alle landen in Europa