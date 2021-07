140 leerlingen ontvoerd uit internaat in Nigeria

Gewapende mannen hebben in de nacht van zondag op maandag opnieuw een internaat in Nigeria aangevallen en een grote groep leerlingen ontvoerd. De aanval was ook deze keer gericht op een internaat in de noordwestelijke deelstaat Kaduna. Met de ontvoering van 140 leerlingen hopen de kidnappers losgeld te krijgen, zegt een verantwoordelijke van de school.

In de Bethel Secondary School, in de stad Chikun, verbleven in totaal 165 studenten. Van die groep konden er 25 ontsnappen aan de kidnappers, aldus leraar Emmanuel Paul aan AFP. “De gewapende mannen zijn het hek opgeklommen om de school binnen te vallen. Alles wijst erop dat ze te voet aangekomen zijn.”

Het is al de derde grote aanval op een school in Kaduna in enkele dagen. Zondag werden zeker acht medewerkers van een ziekenhuis ontvoerd, zegt de politie. Plaatselijke bronnen hebben het zelfs over vijftien gekidnapte personen. En zondagavond kwamen zeven mensen om bij aanvallen op verschillende dorpen.

Criminele bendes, door de autoriteiten ‘bandieten’ genoemd, terroriseren de bevolking in de noordwestelijke en centraalgelegen deelstaten. Ze vallen dorpsbewoners aan, stelen vee en ontvoeren mensen tegen losgeld.

Die bendes zijn sinds enkele maanden ook begonnen met aanvallen op scholen. Sinds december zijn al meer dan 1.000 kinderen zo ontvoerd. Een deel van hen is vandaag nog altijd niet bevrijd.