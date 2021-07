Anderlecht doet bod op Nederlandse aanvaller Gyrano Kerk

RSC Anderlecht heeft zijn pijlen op Gyrano Kerk (25) gericht. Paars-wit deed een officieel bod van vier miljoen euro en een doorverkooppercentage op de speler van FC Utrecht, maar kreeg voorlopig nul op het rekest.

De kans is groot dat de clubleiding van Anderlecht zich op korte termijn weer in Utrecht meldt. Kerk is al seizoenenlang de gevaarlijkste aanvaller van de Utrechters, die al rekening hielden met buitenlandse belangstelling. Naar verluidt ziet Kerk een overstap naar Anderlecht zitten.

Eerder was ook Racing Genk, de club van zijn oud-trainer John van den Brom, voor Kerk in de markt, maar de nummer twee van de afgelopen competitie vond de Amsterdammer op dat moment te duur. Afgelopen seizoen was Kerk in 34 Eredivisie-duels goed voor acht treffers en zes assists.