Twee zusjes doodgebliksemd tijdens wandeling in Noorwegen

In Noorwegen zijn twee tienermeisjes om het leven gekomen tijdens een storm. De twee zussen werden doodgebliksemd tijdens een trektocht in de bergen. Een derde zus raakte zwaargewond.

Benedicte (18) en Victoria Myrset (12) uit Oslo werden zondag geraakt door een blikseminslag tijdens een wandeling in het populaire wandelgebied op het eiland Hareid, in het zuiden van Noorwegen. Volgens de plaatselijke autoriteiten werd een derde zus zwaargewond overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, en later naar een groter ziekenhuis in Bergen.

Bernt Brandal, de burgemeester van Hareid, noemde het incident “dieptragisch maar onmogelijk te voorspellen, omdat het weer zo snel veranderde”. Volgens de Noorse openbare omroep NRK werden er zondag meer dan 800 blikseminslagen genoteerd in het gebied.