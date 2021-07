De man met het armzalige cv, de filosoof, de superster en de meedogenloze leider: de vier bondscoaches in de halve finales van het EK doorgelicht

Roberto Mancini, Luis Enrique, Gareth Southgate en Kasper Hjulmand. Een superster, eentje die zijn eigen assistent moest ontslaan omdat hij aan zijn poten was aan het zagen, iemand die eerder per ongeluk bondscoach werd en dan nog een coach die hier eigenlijk helemaal niet had moeten zijn. Een bont allegaartje, maar één ding hebben ze gemeen: allemaal hebben ze als bondscoach hun land tot in de halve finales van het EK weten sturen.