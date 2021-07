Vrouw van Belgische ambassadeur in Zuid-Korea opnieuw betrokken bij incident

De vrouw van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea, die eerder dit jaar al in het vizier van de lokale politie kwam nadat ze een winkelier een klap gaf, is opnieuw betrokken geraakt bij een incident. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Volgens de politie raakte Xiang Xueqiu, de Chinese echtgenote van ambassadeur Peter Lescouhier, maandagochtend betrokken in een handgemeen met een straatveger in een park in het centrum van hoofdstad Seoul, nadat de bezem van de man de vrouw geraakt zou hebben. Daarna zouden de twee met elkaar gevochten hebben, maar waren de gemoederen volgens de politie wel al bedaard toen die ter plaatse kwam. Xiang werd daarop overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, nadat ze gevallen was door een duw van de straatveger. Die zou later alsnog klacht hebben willen indienen, aldus Yonhap.

Niet eerste keer

Xiang kwam in april al eens terecht in het oog van een mediastorm in Zuid-Korea, nadat ze een klap had verkocht aan een verkoopster in een kledingwinkel, nadat die haar had beschuldigd van winkeldiefstal. De zaak werd onlangs geseponeerd door het Zuid-Koreaanse gerecht. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken had na dat eerste incident al beslist om de ambassadeur terug te roepen.