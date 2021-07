Kan je zonder negatieve test of vaccinpas nog naar de supermarkt of op daguitstap in onze buurlanden?

Dat je voor een reisje naar bepaalde landen een bewijs van vaccinatie of een negatieve PCR-test moet voorleggen, is bekend. Maar hoe zit het met even snel over de grens richting buurland gaan voor boodschappen, een restaurantbezoek of zelfs een dagtrip? Kan dat wel zomaar of moet je daarvoor ook eerst een wisser in de neus laten steken als je je tweede prik nog niet kreeg? Soms wel, zo blijkt.