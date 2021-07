KMI kondigt code geel af: dinsdag windstoten tot 75 km/u “en aan zee mogelijk nog wat meer”

Het KMI heeft voor dinsdag code geel afgekondigd in heel België. Volgens het instituut moeten we opletten voor windstoten tot 75 kilometer per uur, “en aan zee mogelijk nog wat meer”.

“In de loop van dinsdag komen we terecht in een vrij sterk windveld aan de zuidflank van een depressiekern boven de Britse Eilanden”, aldus het KMI. “We verwachten windstoten tot 70 à 75 km/u en aan zee mogelijk nog wat meer. In de late namiddag en ‘s avonds neemt de wind snel in kracht af.”

Daarom geldt vanaf dinsdagochtend in alle Belgische provincies code geel, tot de late namiddag.