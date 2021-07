Nederlander die jarenlang actief was in het Belgische voetbal getroffen door herseninfarct

Slecht nieuws uit Friesland. Foeke Booy heeft een herseninfarct gehad en moet zijn taak als technisch manager van de Nederlandse eersteklasser Cambuur tijdelijk stopzetten.

“Foeke Booy zal zijn taken voorlopig noodgedwongen moeten neerleggen”, klinkt het bij de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. “De technisch manager is gisteravond getroffen door een herseninfarct en wordt nader onderzocht in het ziekenhuis. Hoe lang het herstel precies zal gaan duren is op dit moment nog niet bekend, maar hij maakt het naar omstandigheden redelijk. Financieel directeur Gerald van den Belt neemt tot die tijd de technische zaken voor zijn rekening.”

???????????? ????????????: onze technisch manager Foeke Booy is gisteravond getroffen door een herseninfarct. Hij wordt momenteel nader onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk.



Heel veel beterschap, Foeke! ???? — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) July 5, 2021

De 59-jarige Booy kent België goed. De Nederlander speelde van 1988 tot 1994 voor KV Kortrijk, Club Brugge en AA Gent. Met blauw-zwart won hij twee titels en een beker. Later was hij ook enkele maanden trainer bij Cercle Brugge (2012-2013).

Cambuur promoveerde vorig seizoen naar de Eredivisie. Het sprokkelde liefst 92 punten uit 38 wedstrijden, vijftien meer dan de nummer twee. De Friese club had dan ook wat recht te zetten omdat het een seizoen eerder de promotie naar de Eredivisie misloop door de coronacrisis. De voetbalbond besliste destijds dat er geen stijgers en dalers zouden zijn na het seizoen 2019-2020.