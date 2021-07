Belg (32) meegesleurd door stroming in Zuid-Frankrijk, ontsnapt op nippertje aan verdrinking

Een Belgische toerist die een avondlijke duik wilde nemen in de Atlantische Oceaan in het Franse Porge, nabij Bordeaux, is maar op het nippertje aan de dood ontsnapt.

De 32-jarige Belg, die kampeerde op een camping aan het strand, werd zondagavond omstreeks kwart na acht opgemerkt door enkele strandredders. De man was meegesleurd door een zeestroming, en bevond zich al op 200 meter van het strand. Hij werd met de nodige moeite door twee redders uit het water gehaald. Hij vertoonde uitputtingsverschijnselen, maar was verder in goede gezondheid. “De man werd naar de ziekenboeg van onze reddingspost gebracht, maar kon na onderzoek op eigen kracht terugkeren naar zijn camping”, aldus kapitein Pascal Gensous. Onze landgenoot had ook het nodige geluk: normaliter zijn de redders maar aanwezig tot 18.30 uur, maar door puur toeval waren enkele redders zondagavond wat later nog present.

Gensous waarschuwde dan ook voor de gevaren van de Atlantische kust: “Onze mooie kust is ook gevaarlijk voor onwetende buitenlandse toeristen. De stroming is er bijzonder sterk tijdens de eerste uren van eb en vloed, zoals dat zondagavond het geval was. Zelfs onze redders hadden bijzonder veel moeite om de zwemmer uit de zee te halen. Daarom: ga zwemmen in een bewaakte zone, en enkel tijdens de uren waarop er redders aanwezig zijn.”