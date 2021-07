Al vier doden en nog minstens 64 vermisten na modderstroom in Japan

Na een enorme modderstroom zaterdag in het centrum van Japan, zijn al vier lichamen gevonden en zijn nog minstens 64 mensen vermist. Dat blijkt maandag uit een nieuwe balans van de autoriteiten. De reddingsoperatie wordt dinsdag op 6 uur (maandag 23 uur Belgische tijd) voortgezet.

Hevige regenval heeft zaterdag in de kuststad Atami, op zowat 90 kilometer van de hoofdstad Tokio, een enorme modderstroom veroorzaakt die tien huizen vernielde en 130 andere beschadigde. De brandweer, politie en militairen gebruikten maandag stokken en graafmachines om tussen het puin tot in het midden van de modderhoop te geraken. De hoop om nog overlevenden te vinden wordt steeds kleiner.

Er zijn al vier lichamen geborgen, maar de overheid heeft ook nog geen nieuws ontvangen van tientallen mensen die in de regio zouden wonen. De autoriteiten maakten de namen van 64 vermisten bekend, in de hoop informatie over hen te krijgen. Het is best mogelijk dat niet alle vermisten nog in Atami woonden, hoewel ze er wel nog ingeschreven zijn.

Door de klimaatopwarming is er steeds vaker hevige regen in Japan, wat ook steeds meer leidt tot aardverschuivingen. In de afgelopen tien jaar hebben zich volgens officiële cijfers elk jaar gemiddeld 1.500 aardverschuivingen voorgedaan in het land, bijna dubbel zoveel dan in het decennium ervoor.

