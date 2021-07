Man (55) legt processierupsen in bed en tussen lingerie van ex-partner

Een nest processierupsen. Een man is veroordeeld omdat hij nesten processierupsen in het bed van zijn ex in Geel had gelegd. Foto: Bart Van den Langenbergh

Geel - Een 55-jarige man is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld omdat hij zijn ex-partner en diens moeder uit Geel op een bizarre manier had verwond door nesten van processierupsen in haar bed en tussen haar lingerie te leggen.

Een 54-jarige vrouw uit Geel stapte eind 2019 naar de politie om klacht in te dienen tegen haar ex-partner, J. A. uit Vilvoorde. De vrouw had tussen juni 2018 en juli 2019 een relatie met de man maar kwam erachter dat hij al 25 jaar getrouwd was en twee volwassen kinderen had. Na het beëindigen van de relatie bleef de vijftiger haar maar lastigvallen.

De belaging ging op 2 augustus 2019 nog een stapje verder. Toen de vrouw samen met haar moeder thuiskwam van een ingreep in het ziekenhuis merkten ze takjes en bolletjes in haar bed op. Uiteindelijk bleek het te gaan om nesten processierupsen die bij de vrouw en haar moeder een ernstige allergische reactie teweeg brachten. De rupsen lagen niet alleen in haar bed, maar ook tussen haar lingerie. De beklaagde was eerder die dag binnengedrongen in de woning, had wat spullen ontvreemd en ook de processierupsen in het bed gelegd.

Verboden wapens

De politie voerde een huiszoeking bij de man uit, wat nog een partij verboden wapens en munitie opleverde. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij eerder een vorige ex had lastiggevallen.

De correctionele rechtbank in Turnhout veroordeelde de man uiteindelijk tot een gevangenisstraf van achttien maanden met probatie-uitstel. De man moet zich laten behandelen voor zijn psychische problemen en agressieprobleem. Voor het verboden wapenbezit kreeg hij drie maanden cel met uitstel.