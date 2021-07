Franse stervoetballers moeten door het stof nadat oude video uitmondt in racismerel: “Ik word weggezet als iemand die ik niet ben”

Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé zijn niet te spreken over de ophef die ontstaan is nadat een video uit 2019 is uitgelekt. Daarin zouden de twee Franse vedetten enkele Japanse hotelmedewerkers racistisch beledigd hebben, wat beiden met klem ontkennen.

De bewuste video dook afgelopen weekend uit het niets op via sociale media. Griezmann en Dembélé hebben enkele Japanners op hun hotelkamer want er is iets mis met de televisie. Vooral die laatste lacht met de aanwezigen, meer bepaald met hun gezichten en taal. Griezmann laat intussen begaan en zit er wat verveeld bij.

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul 🏴𠁧𠁢𠁥𠁮𠁧𠁿🇪🇸 (@duatleti) July 1, 2021

Racisme, discriminatie, onrespectvol… Wat er ook van aan mag zijn, de video ging als een lopend vuurtje rond. De twee protagonisten, die met Les Bleus in de 1/8ste finales op het EK verrassend werden uitgeschakeld door Zwitserland, konden dan ook niet anders dan reageren.

“Ik ben altijd al tegen elke vorm van discriminatie geweest”, aldus Griezmann. “De voorbije dagen hebben mensen mij proberen weg te zeggen als iemand die ik niet ben. Ik ontken de beschuldigingen dan ook en ik bied mijn excuses aan bij mijn Japanse vrienden als ik hen beledigd zou hebben.”

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

“Hallo”, begint Dembélé zijn betoog. “Recent is een privévideo uit 2019 beginnen circuleren op sociale media. Het blijkt dat het gaat om een gebeurtenis in Japan. Het kon eender waar ter wereld gebeurd zijn, dan had ik nog steeds dezelfde uitdrukkingen gebruikt. Ik richtte mijn pijlen dus niet op één gemeenschap. Ik gebruik bepaalde uitdrukkingen soms wanneer ik onder vrienden ben, wat hun origine ook is. Deze video is nu publiek gemaakt. Ik begrijp dat ik de mensen in de beelden mogelijk geschoffeerd heb. Daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan.”