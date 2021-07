School toch verantwoordelijk voor verdrinking Elie (15): “Mokerslag”

Zwevegem / Kortrijk / Kuurne - De scholengroep Rhizo wordt aansprakelijk gesteld voor de dood van de 15-jarige jongen Elie. Die stierf in het ziekenhuis na problemen in het zwembad van Zwevegem. De gemeente Zwevegem gaat vrijuit.

Op 2 mei 2018 ging de 15-jarige Elie zwemmen met de school De Hoge Kouter in het gemeentelijk zwembad van Zwevegem. Op een bepaald moment zag de badmeester dat hij zich onder water bevond. De jongen werd uit het water gehaald en de reanimatie werd gestart. Elie verkeerde toen al in comateuze toestand. Hij werd opgenomen in AZ Groeninge.

Omdat zijn toestand niet verbeterde, werd de behandeling stopgezet. Elie overleed op 22 mei 2018. De ouders achtten zowel de school De Hoge Kouter als de gemeente Zwevegem aansprakelijk en trokken naar de rechtbank.



De uitspraak in eerste aanleg veroordeelt de school nu, die eerder aansprakelijkheid afwees. De school deed haar toezicht naar eigen zeggen in eer en geweten. Er waren vijf leerkrachten voor 24 leerlingen.

Forfaitaire schadevergoeding aangeboden

Ondanks hun pleidooi veroordeelde de rechter de Scholengroep Rhizo (De Hoge Kouter) tot een schadevergoeding van 31.200 euro wegens de verdrinking van de 15 jarige Elie, die mentale en fysieke beperkingen had.

“Schokkend is dat de verzekering eerst zo‘n 2.000 euro heeft aangeboden aan de ouders als forfaitaire schadevergoeding”, zegt Jan Leysen, advocaat van de familie van het slachtoffer. “De begrafenisondernemer maakte hen erop attent dat ze dit niet zomaar mochten aanvaarden. Dit zijn mensen die onze taal niet spreken en in moeilijke omstandigheden moeten leven. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat ze een correcte schadevergoeding krijgen, al hebben ze daarmee hun kind niet terug.”

Mokerslag

De school heeft het vonnis gelezen, maar weet nog niet of ze in beroep gaat. Dat moet het bestuur van de school verder bekijken, zegt algemeen directeur Nancy Dedeurwaerder. “Voor de ouders is het verlies van hun kind het slechtst mogelijke scenario. Daar zijn we ons heel goed van bewust. Voor de school komt dit vonnis wel als een mokerslag. We meenden dat we onze verantwoordelijkheid namen en in eer en geweten hebben gehandeld.”

Sinds het vooral werd het zwemmen in vraag gesteld. Uiteindelijk zijn extra maatregelen genomen. De gemeente Zwevegem wordt in het vonnis vrijgesproken.