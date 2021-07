Belgische vrouw (23) valt van klif in Portugese Algarve

Een Belgische toeriste (23) is zondag ernstig gewond geraakt na een val van een klif in Albufeira, in de Portugese Algarve.

De vrouw sprong zondag omstreeks half vijf op het strand van Ninho das Andorinhas, in Albufeira, van een klif in zee, en liep daarbij een laesie in haar onderrug op. Ze werd “met de hulp van vrienden in bewuste toestand uit het water gehaald, geholpen door brandweervrijwilligers van Albufeira”, aldus de lokale brandweer. Nadat de vrouw gestabiliseerd was, werd ze naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.