Reddingsschip van Artsen zonder Grenzen aan de ketting gelegd door Italië

Het reddingsschip Geo Barents van Artsen zonder Grenzen wordt al sinds vrijdag door de Italiaanse overheid vastgehouden. Dat zegt de hulporganisatie maandag. “We roepen de Italiaanse autoriteiten op om ons opsporings- en reddingsschip zo snel mogelijk vrij te laten”, zo luidt het in een mededeling van de ngo.

Het schip werd vrijdag in de haven van Augusta, op Sicilië, aan de ketting gelegd na een veertien uur durende inspectie. Daarbij werden 22 tekortkomingen vastgesteld, waarvan er tien een reden waren om het schip vast te houden.

Volgens Artsen zonder Grenzen is er sprake van “administratieve intimidatie door de Italiaanse autoriteiten” om de humanitaire operaties op zee te blokkeren. “Havenstaatcontroles zijn legitieme maritieme procedures, ontwikkeld om de veiligheid van de scheepvaart op zee te waarborgen. Maar op dit moment zijn deze inspecties door de staatsautoriteiten geïnstrumentaliseerd om ngo-schepen op een discriminerende manier aan te vallen”, zegt Duccio Staderini van Artsen zonder Grenzen.

De hulporganisatie zegt dat alle noodzakelijke aanpassingen snel uitgevoerd kunnen worden. Intussen dringt de ngo aan op “de onmiddellijke opheffing van het bevel tot aanhouding van het schip”.

De Geo Barents voert sinds mei zoek- en reddingsactiviteiten uit in het centrale Middellandse Zeegebied. Doel is om levens te redden van vluchtelingen en migranten die proberen de vaak dodelijke oversteek vanuit Libië over zee te maken. Volgens Artsen zonder Grenzen werden zo tussen 10 en 12 juni 410 mensen gered, die allemaal tekenen van extreme uitputting en andere verzwakkingsverschijnselen vertoonden.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn sinds begin dit jaar al zeker 720 migranten om het leven gekomen bij een poging om via de Middellandse Zee in Europa te geraken. “We worden geconfronteerd met een verpletterende realiteit. Terwijl humanitaire ngo-schepen worden vastgehouden, gaan er nog steeds onnodig levens verloren in de Middellandse Zee”, klaagt Artsen zonder Grenzen aan.