Meer dan 60 migranten verdronken voor Tunesische kust in minder dan drie dagen

Voor de kust van Tunesië zijn in minder dan drie dagen tijd minstens zestig migranten om het leven gekomen die per boot via de Middellandse Zee Europa wilden bereiken.

De Tunesische kustwacht heeft maandag 21 lichamen uit het water gehaald van migranten afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika. Vijftig anderen konden gered worden van een boot die vertrokken was in Sfax, in het centrum van het land. Hun boot zonk zondag.

Zaterdag verdwenen ook al 43 migranten nadat hun boot, die vertrok in Libië, kapseisde voor de kust van Zarzis, in het zuiden van Tunesië. Vierentachtig van de 127 opvarenden konden gered worden, 43 anderen zijn nog vermist, aldus het Tunesische Rode Kruis. De geredden migranten komen onder meer uit Bangladesh, Soedan, Eritrea, Egypte en Tsjaad.

Sinds 26 juni zijn al vier boten gezonken die vertrokken waren vanuit Sfax. 78 migranten konden gered worden en 49 lichamen werden uit het water gehaald.

Het aantal migranten dat vanuit Tunesië de overtocht naar Europa wil maken, heeft een ongezien piek bereikt sinds 2020. Het gaat steeds vaker om buitenlanders (dus geen Tunesiërs), vooral uit de landen van Sub-Saharaans Afrika.

En ook uit buurland Libië vertrekken steeds meer migranten, met 11.000 mensen die tussen januari en april 2021 de oversteek hebben gewaagd. Dat zijn er 73 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging is vooral te danken aan de verslechterende situatie voor de buitenlanders in Libië, aldus het Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Sinds begin 2021 zijn al 866 migranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar Europa via de Middellandse Zee.