Vijf lessen na de eerste vijf oefenwedstrijden van OHL: allesbehalve klaar voor competitiestart

OHL bevindt zich op achttien dagen van zijn competitiestart tegen Zulte Waregem. Dan wordt de vraag stilaan relevant of de Leuvenaars er klaar voor zijn. Het antwoord is klaar en duidelijk: nee, allesbehalve. Gelukkig zijn er ook lichtpunten. Wij trokken vijf conclusies na de eerste vijf oefenwedstrijden van OHL.

Vier overwinningen en één stevige nederlaag. Zo laat de oefencampagne van OHL zich voorlopig samenvatten. Huldenberg, Wijgmaal, Rupel Boom en Maccabi Haifa gingen voor de bijl, tegen Waasland-Beveren gingen de Leuvenaars onderuit. Maar er is meer dan uitslagen alleen, zeker in oefenwedstrijden. Wat moet u onthouden?

1. Gezocht: leiders

Er is de ervaring van mannen als Romo, Ngawa en Mercier, maar echte leidersfiguren lopen er toch heel weinig rond in de kleedkamer van Marc Brys, zeker na het vertrek van Hubert. Tijdens de oefenwedstrijden viel op dat er wat te weinig werd aangestuurd en aangevuurd. En dat is nodig, zeker gezien de jonge groep vol beloften waar OHL het momenteel mee moet doen. “Ik heb een goeie groep, maar ik wil meer vuur”, geeft Brys onomwonden toe. “Er moet iemand de knuppel in het hoenderhok gooien en wat agressie brengen. Iemand die een ploegmaat durft uit te kafferen als het nodig is. Of aanmoedigen, natuurlijk. Momenteel hebben we zo niemand.”

2. Mercier kan het nog

Hij is weer een jaartje ouder en wordt er binnenkort 32, maar voetballen kan Xavier Mercier nog altijd als de beste. Hij verdeelde het spel ook in de oefenwedstrijden en kwam de bal vragen waar nodig, desnoods laag op het veld. Zijn doorsteekpasses mogen er nog altijd wezen. Als OHL hem kan houden, en die kans lijkt groter van wel dan van niet, blijft de Fransman een garantie op assists. Toch al één zaak waar Brys zich niet al te veel zorgen om moet maken.

3. Geen vervanging voor Henry

Op Thomas Henry na, die waarschijnlijk vertrekt, is 19-jarige Arthur Allemeersch de enige spits in de kern bij OHL. Allemeersch heeft onmiskenbaar talent – daar niet van –, maar is niet klaar om nummer één te zijn in de Jupiler Pro League. In de oefenwedstrijden kreeg hij rijkelijk minuten en hoewel hij geen slechte indruk liet, bleek hij toch geregeld te licht of onvoldoende scherp voor de goal. Zelfs als Henry zou blijven, is er eigenlijk extra concurrentie nodig voor hem.

4. Jeugd maakt progressie

De jongeren die vorig seizoen al deel uitmaakten van de A-kern, zijn erop vooruitgegaan. Vooral Ravet en Keita lieten in de oefenwedstrijden een prima indruk. Raemaekers, Patris, Asante, Vekemans en Allemeersch lijken weer een jaartje rijper. Ook heel wat beloften die voor het eerst van de A-kern proeven, gingen mee op stage. “Enkelen onder hen hebben het heel goed gedaan, maar ze zijn nog helemaal niet klaar om mee te draaien in de Jupiler Pro League”, zegt Brys. Da’s duidelijk.

5. In alle linies versterking nodig

Het kan niet verbazen vermits OHL zeventien spelers liet vertrekken en nog niemand aantrok, maar de huidige kern is niet klaar voor de competitiestart. Er is een concurrent voor Romo nodig onder de lat, er is meer dan één verdediger nodig, er is meer power op het middenveld nodig en meer snedigheid op de flanken. Alleen voorin zit het relatief snor in het geval Mercier en Henry blijven, want er is ook nog Schrijvers, die in de oefenwedstrijden stilaan zijn draai leek te vinden.